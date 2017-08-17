Halka ölüm yağdıran o darbeci kıskıvrak

Darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve başkentte helikopterlerden halka ölüm yağdırtan Yarbay Özcan Karacan
, 13 ay sonra Antalya
'da yakalandı. 15 Temmuz
'da tabur komutanı olan Karacan, taarruz helikopterlerini yönlendirerek "Sivil, asker, polis hedef gözetmeksizin ateş edin" emrini veren isimdi. Özel Kuvvetler
Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı
'nın aracının vurulma emrini veren de yine darbeci yarbay Karacan'dı.
'HEPSİ DÜŞMANIMIZ'
FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Ankara Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, önce Kara Havacılık Komutanlığı Harekât Merkezi'ni ele geçirdi. Buradan darbeye direnen halkın toplandığı yerleri tespit eden Karacan, taarruz helikopterlerini yönlendirip, "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin" emriyle ölüm yağdırdı.
'MAVİ IŞIKLILARI VURUN'
Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın aracının vurulma emrini de veren Yarbay Özcan Karacan, aynı zamanda pilotlara, Ankara'da mavi ışıklı polis araçlarının vurulması için ateş emrini de verdi.
Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın kentte olduğunu ve Merkez Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir daire kiraladığını belirledi. Karacan'ı takibe alan polis, irtibat kurduğu kişileri de belirlemek için fiziki takibi 2 hafta sürdürdü.
Polisler, önceki gün akşama doğru evden çıkan darbecinin tedirgin şekilde çevrisine bakması üzerine kaçabileceğini düşünerek operasyon için düğmeye bastı. Yolda yürüdüğü sırada kıskıvrak yakalanan ve polislere direnmeye çalışan Karacan'ın üzerinden 3 sahte kimlik ve bir sahte ehliyet çıktı.
Yakalanmamak için saçını uzatıp at kuyruğu yapıp top sakal bıraktığı ve kilo verdiği görülen Karacan'ın üzerine giydiği tişörtte ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü silueti ve 'İstanbul' yazısı dikkat çekti.
SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRDİ
Ankara, Marmaris ve İzmir'deki 4 ayrı dava kapsamında aranan Karacan'ın yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından sorguya alınan Karacan, buradaki işlemlerinin tardından özel bir ekipçe Ankara'ya götürülecek.
Özcan Karacan'ın darbe girişimi gecesi Zekai Aksakallı'nın aracının vurulma emrini verdiği ses kaydı, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamedeki ses kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Konya yolu üzerinden kobra polis aracıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmekte olan Aksakallı bu saldırıları atlatmıştı.
"AKSAKALLI'NIN ARACINI VURUN" EMRİNİ VERMİŞTİ
İşte Karacan'ın 15 Temmuz saat 23.19'da başlayan telsiz konuşmaları:
Özcan KARACAN:
Bir kobra aracı var. Sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini çağır.
İlkay ATEŞ:
Silahlar çalışmıyor nerde kobra var?
Özcan KARACAN:
MİT'in üstünde var onu çağır.
Rafet KALAYCI:
MİT'in üzerindeyim.
Oğuz YALÇIN:
Konya yolundan Özel Kuvvetler'e doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra gidiyor, durdurulsun
Ortam sesi:
Vurulsun.
İŞTE KARACAN'IN KURBANLARI
15 Temmuz
gecesi Ankara'da dehşet saçan pilotları yönlendiren 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi Özcan Karacan'nın emriyle açılan ateş sonucu şehit olanlar arasında öğrenciler de var polis memurları da:
Lise öğrencisi Mustafa Karasakal Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İmam olan üvey babası "Helikopterle bizi taradılar. O tarama sonucunda da yavrumuzu ayaklarımın dibinde buldum" demişti.
Yasin Naci Ağaroğlu, Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiydiydi. Genelkurmay Kavşağı'nda helikopterden açılan ateşle şehit düştü.
Muhammet Oğuz Kılınç, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden geçici görev için Ankara'ya gitmişti. Polis babasına telefonda, "Gereğini yapacağız" dedi. Görev yerini bir an olsun terk etmedi. Darbecilerin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu da şehit oldu.