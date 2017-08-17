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’daki da yaralanan asker şehit oldu

AA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 21:52
Hatay’daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

’ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında ’lı teröristlerle çıkan da yaralanan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölge ablukaya alınarak karanlıktan yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ile Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya İskenderun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgiler aldı

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Hatay’daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu
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