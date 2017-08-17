İç savaşa götürür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, gündemdeki konuları TRT Haber kanalında katıldığı programda değerlendirdi. Çavuşoğlu, IKBY
'nin bağımsızlık referandum
u yapma kararının son derece yanlış olduğunu söyledi. IKBY içinde de siyasi tarafların konuyu tartıştığını ifade eden Çavuşoğlu, "Araziden aldığımız bilgiye göre de halkın bir ilgisi, heyecanı yok. Halkın derdi ekonomi. Ciddi ekonomik sorunlar var" diye konuştu. IKBY'ye en güçlü desteği Türkiye'nin verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bölgenin istikrarının önemine işaret ederek Türkiye'nin referanduma karşı olduğunu vurgulamayı sürdüreceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu mesajları verdi:
Ülke bu kadar sorun yaşarken bir de bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha da kötüleştirir. Allah korusun iç savaş
a kadar götürür. Bu ciddi bir risktir. Biz net şekilde buna karşı olduğumuzu, yapmamaları gerektiğini söyledik, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların aşılması konusunda da bize düşen görev varsa yapacağız.
(IKBY'deki referandum kararı) Bizim beklentimiz bu karardan geri adım atılması.
(ABD'nin YPG
'ye silah vermesi) Bu silahları geri alabilecek misin? O konuda büyük soru işareti var.
CİDDİ BİR TEHDİT
Suriye'deki
gelişmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı müttefikleriyle hareket ettiğini belirterek "Ama müttefikimiz ABD'nin YPG'ye silah vermesi gerçekten Suriye'nin geleceği için de ciddi tehdit ve tehlikedir. Bizim kendi güvenliğimiz bakımından da tehlike ve ciddi bir tehdit arz ediyor" ifadelerini kullandı.