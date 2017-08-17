İngilizlerden kritik YPG açıklaması

Raporda, YPG'ye katılan İngilizlerin, İngiltere için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtiliyor ve İngiliz hükümetinden PKK propagandasına karşı harekete geçmesi isteniyor.

Henry Jackson Derneği'nin raporunun başlığı, "Unutulmuş yabancı savaşçılar: Suriye'deki PKK".

Raporda, YPG'ye katılan tüm savaşçıların bu örgüt ile PKK arasındaki bağlantının farkında olmadığına dikkat çekiliyor.

Vurgulanan diğer noktalar ise YPG'ye katılanların İngiltere'ye dönünce "terör eylemleri veya yalnız kurt saldırıları düzenleme" ihtimali bulunduğu ve İngiliz hükümetinin İngilizlerin YPG'ye katılmasına karşı önlem alması gerektiği.

2014'ten bu yana aralarında İngiltere'nin de olduğu Batı ülkelerinden yüzlerce gönüllü YPG'ye katılmıştı. YPG bu kişilerin savaştığı "YPG Enternasyonalist Taburu"nu kurmuştu.

Henry Jackson Derneği'ne göre de YPG'ye şu ana kadar en az 12 ülkeden onlarca gönüllü katıldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise Suriye ve Irak'taki çatışmalara katılmaya giden İngilizlerin ülkeye döndüklerinde güvenlik incelemesinden geçtiğini söylüyor.

'AVRUPA'DAKİ KÜRTLERİ...'

Henry Jackson Derneği bünyesindeki "Radikalleşme ve Terörizme Yanıt Merkezi"nin raporunda PKK ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"PKK, Abdullah Öcalan'ın kişi kültü etrafında kurulmuş, diğer Kürt ve solcu gruplara saldırmış, kendisine itiraz eden yüzlerce kişiyi öldürmüştür. Türkiye'nin tatil beldelerinde Batılıları öldüren ve fidye için kaçıran bu örgüt, organize suç etrafında kuruludur ve Avrupa'daki Kürtleri haraca bağlamak, para aklamak, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetler yürütmektedir."

Raporda bu kişilere silah ve patlayıcı eğitimi verilmesinin bir risk taşıdığına da dikkat çekiliyor.

BATILILARIN KATILMA GEREKÇELERİ

Bugüne kadar YPG bünyesinde sözde DEAŞ'a karşı savaşan dördü İngiliz, 29 Batılı gönüllü öldü.

Henry Jackson Derneği'nin raporunda, bazı Batılıların ideolojik nedenlerle YPG'ye katıldıkları, bazılarının ise para için veya insan öldürme isteklerini tatmin etmek amacıyla bu yönde bir karar aldıkları belirtildi ve bu kişilerin ciddi akıl sağlığı sorunları olduğu belirtildi.

Derneğin araştırmacılarından Kyle Orton raporla ilgili yaptığı açıklamada "PKK ve YPG birdir. YPG'yi destekleyenler terörizme karşı savaşmaktansa bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü güçlendiriyorlar" dedi ve ekledi:

"Hükümet İngilizlerin bu tuzağa düşmemesi için acilen harekete geçmeli.Orada bulunan ve geri dönmek isteyenlerin ciddi incelemelerden geçmesi ve topluma zarar verme ihtimali bulunan tehlikeli bireylere dikkat edilmesi gerekiyor."