O hainin de avukatı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Başsavcılığa ifade veren bir gizli tanık, Deniz Akbulut isimli Ankara Barosu'na kayıtlı avukattan bahsetmişti.

FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetler yapılanması içerisinde abilik pozisyonunda olduğunu iddia ettiği avukat Deniz Akbulut'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Jandarma personelinin sivil imamlarından biri olan 'Halil Kod' Hamza Ali Ece ile MİT TIR'ları soruşturmasından tutuklu Jandarma personeli arasında irtibat kuran kişi olduğunu belirtmişti. Gizli tanık, Akbulut'un MİT TIR'ları kumpasının önemli ismi Hamza Ali Ece ile yoğun olarak görüştüğünü, ikilinin Ece'nin evinde bir araya geldiklerini ileri sürmüştü.

Gizli tanık, tutuklu askerlerin Hamza Ali Ece'ye bir konu ulaştırmak istediklerinde Deniz Akbulut ile görüştüklerini belirtmişti. Ayrıca, MİT TIR'ları kumpası sanıklarının avukatlığını yapan isimlerin de Ankara'ya ara sıra gelerek Akbulut aracılığıyla Hamza Ali Ece ile görüştüklerini iddia etmişti.

MİT TIR’LARINDA KURYE AVUKAT TUTUKLANDI!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay iken ayrıldığı ve avukatlığa başladığı belirlenen Akbulut, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullancısı çıkan şüpheli ifadesinde tıpkı diğer FETÖ şüphelileri gibi hakkındaki bütün iddiaları reddetmişti.

Hamza Ali Ece'yi bile tanımadığını öne sürmüştü. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Akbulut, aynı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Avukat Deniz Akbulut'un 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te alıkoymaya giden grupta yer alan ve geçtiğimiz günlerde duruşma salonuna üzerinde 'HERO' (Kahraman) yazılı tişörtle girmeye kalkışan Gökhan Güçlü'nün avukatı olduğu saptanmıştı. Akbulut'un aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın oteline darbe gecesi giden hain askerler arasında bulunan Yarbay Davut Uçum'un da avukatı olduğu anlaşıldı. Davut Uçum Marmaris'e giden 3 helikopter dolusu darbeci askerler içerisinde bulunuyordu. Uçum Marmaris semalarında terör estiren helikopter içerisinde yer alıyordu.

Bilindiği gibi Marmaris'e giden darbeci askerler 2 polis memurunu şehit etmişti.