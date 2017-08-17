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'lı 'tan 'ye ittifak çağrısı

Giriş Tarihi: 17.8.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 18:07
PKK'lı Cemil Bayık'tan CHP'ye ittifak çağrısı

Terör Örgütü lideri PKK gazetesine konuştu ve Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünden cesaretle AK Parti-MHP'ye karşı terör örgütlerinin de içerisinde olduğu yeni bir -HDP hattı oluşturmayı önerdi. İşte teröristbaşının verdiği röportajdan notlar

"YENİ BİR CEPHE OLUŞTURALIM CHP-HDP VE DİĞER ÖRGÜTLER"

Terör örgütü 'nın üst düzey yöneticisi , PKK'nın yayın organlarından Yeni Özgür Politika'ya konuştu. Bayık, konuşmasının büyük bölümünde hükümete karşı ile ortak hareket etmeleri gerektiğini savunarak AK Parti ve MHP'ye karşı terör örgütü PKK'nın da destekleyeceği yeni bir CHP-HDP cephesi oluşturmayı önerdi.

"SÜREKLİ CHP DEDİ"

Konuşması boyunca yaklaşık yüz kez "CHP" diyen Bayık, HDP'den çok CHP'ye ve CHP'nin alacağı pozisyona vurgu yaptı. Bayık konuşmasında ÖDP ve TKP gibi partilere de izlemesi gereken politikalar konusunda "öneride" bulundu. Türkiye'deki durumu fırtına öncesi sessizlik olarak değerlendiren Bayık, Türkiye'de siyasi bir iç savaşın yaşandığını savundu

HABERİ BÖYLE SUNDULAR

PKK gazetesinin söyleşiyi sunarken "AKP-MHP iktidarına karşı HDP, CHP ve diğer örgütlerin neler yapması gerektiğini konuştuk." ifadesi dikkat çekti.

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PKK'lı Cemil Bayık'tan CHP'ye ittifak çağrısı
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