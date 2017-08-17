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Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını: 22 adrese

Giriş Tarihi: 17.8.2017 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 07:43
Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını: 22 adrese operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile ekipleri, Sultanbeyli'de satıcılarına yönelik düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında toplanarak saat 05.00 sıralarında konvoylar halinde ayrılan Uyuşturucu ile ekipleri, Sultanbeyli'de ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheliyi yakalamak için 22 adrese eş zamanlı olarak düzenledi. Operasyona; özel harekat leri, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon kapsamında Hamidiye Mahallesi, Eyyübi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride aramalar yaptı.

Polis ekipleri, Fener Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye de baskın düzenledi. Özel harekat timleri dairenin kapısını 'Kocbaşı' ile kırarak içeriye girdi.

Aramalar sırasında çevrede polis ekiplerinin önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını: 22 adrese operasyon
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