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Türk futbolunun kurtulması için…

Giriş Tarihi: 17.8.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 10:12
Türk futbolunun kurtulması için…

bugünkü yazısında son yıllarda istediği sonuçları elde edemeyen Türk futbolunun geleceğini yazdı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Avrupa kupalarına katılmayı rüyanda görecektin, hatta ligde zor tutunacaktın” diyen Salih Tuna yazısını şu cümle ile bitirdi: “Yabancı sınırlandırması şart.”



İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Zavallı Lucescu ımızı nerden, nasıl kuracak?
Bir alt kümeye bakıyorsun; orası da yabancılarla dolu...
Bak sana ne anlatacağım:
Merhum Coşkun Özarı'nın 2. Lig'den alıp 16 -17 yaşında Wembley'e çıkardığı 'ın kramponları yoktu.
Vardı da lastikti.
Wembley'den de yağmur eksik olmazdı.
Kaptan Sedat (Özden) kramponlarını vermişti de öyle oynayabilmişti.
Demem o ki, eskiden hiçbir şey yoktu.
Şimdi tesisler, stadyumlar gıcır gıcır.
Ama futbolcu çıkmıyor.
Çözüm mü?
Yabancı sınırlandırması şart.
Hele hele alt liglerde yabancı futbolcu hepten yasak edilmeli.
Başka yolu yok.

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