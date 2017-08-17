Türk futbolunun kurtulması için…





İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Zavallı Lucescu milli takımımızı nerden, nasıl kuracak?

Bir alt kümeye bakıyorsun; orası da yabancılarla dolu...

Bak sana ne anlatacağım:

Merhum Coşkun Özarı'nın 2. Lig'den alıp 16 -17 yaşında Wembley'e çıkardığı Ünal Karaman'ın kramponları yoktu.

Vardı da lastikti.

Wembley'den de yağmur eksik olmazdı.

Kaptan Sedat (Özden) kramponlarını vermişti de öyle oynayabilmişti.

Demem o ki, eskiden hiçbir şey yoktu.

Şimdi tesisler, stadyumlar gıcır gıcır.

Ama futbolcu çıkmıyor.

Çözüm mü?

Yabancı sınırlandırması şart.

Hele hele alt liglerde yabancı futbolcu hepten yasak edilmeli.

Başka yolu yok.

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