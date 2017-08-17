Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Tatvan 10. Komando Tugayında görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Ünal, ilçe merkezindeki evinde ölü bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenilen Ünal'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

Uzman Çavuş Samet Ünal'ın cenazesinin yapılacak otopsiden sonra memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.