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Uzman çavuş evinde ölü bulundu

İHA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 12:25
Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Bitlis’in ilçesindeki 10. Komando Tugayında görevli Uzman Çavuş Samet Ünal evinde ölü bulundu.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan 10. Komando Tugayında görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Ünal, ilçe merkezindeki evinde ölü bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenilen Ünal'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

Uzman Çavuş Samet Ünal'ın cenazesinin yapılacak otopsiden sonra memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Uzman çavuş evinde ölü bulundu
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