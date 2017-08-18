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Son Dakika: tarafından 950 yeni hakim ve savcı alınacak!

Giriş Tarihi: 18.8.2017 17:55 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 18:45
Son Dakika: Adalet Bakanlığı tarafından 950 yeni hakim ve savcı alınacak!

tarafından 950 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 18 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan duyuruda 950 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı açıklandı

Personel Genel Müdürlüğünün 950 hakim ve savcı adayı alımına ilişki duyurusunda "Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara; 950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o tweet;

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Son Dakika: Adalet Bakanlığı tarafından 950 yeni hakim ve savcı alınacak!
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