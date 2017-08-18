Son Dakika: Adalet Bakanlığı tarafından 950 yeni hakim ve savcı alınacak!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 950 hakim ve savcı adayı alımına ilişki duyurusunda "Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara; 950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o tweet;