Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ABD'den kritik Esad açıklaması

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 02:01
ABD'den kritik Esad açıklaması

ABD üst düzey bir yetkili Esad rejiminin 'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan bölgesinde zehirli gazla saldırı düzenlediği iddialarını takip ettiklerini belirterek "Eğer doğruysa çok kaygı verici" dedi.

ABD isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "'da zehirli gazla saldırı" iddialarını takip ettiklerini söyledi.

Yetkili, ‎"Rejim güçlerinin Doğu Guta'da klorin gazı kullandığı yönündeki iddiaların farkındayız. Eğer doğruysa çok kaygı verici." diye konuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki 'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazlarla saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Saldırıda çevreye yayılan gazdan 4 muhalifin etkilendiğini ifade eden Ebu Ubeyde, gazdan etkilenenlerin beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktarmıştı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den kritik Esad açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz