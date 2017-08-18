ABD'den kritik Esad açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'da zehirli gazla saldırı" iddialarını takip ettiklerini söyledi.

Yetkili, ‎"Rejim güçlerinin Doğu Guta'da klorin gazı kullandığı yönündeki iddiaların farkındayız. Eğer doğruysa çok kaygı verici." diye konuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazlarla saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Saldırıda çevreye yayılan gazdan 4 muhalifin etkilendiğini ifade eden Ebu Ubeyde, gazdan etkilenenlerin beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktarmıştı.