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'da 'ye ait insansız aracı düştü

AA

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 00:21 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 01:59
Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düştü

Valisi Mahmut Demirtaş, 'ye ait bir insansız aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.

Valisi Mahmut Demirtaş, 'ye ait bir insansız aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'ye ait bir insan nın ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, insansız hava aracının düştüğü tarlada çıktığı, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

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Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düştü
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