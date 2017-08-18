Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

FETÖ'CÜ YARBAY MAHKEME VE GAZİLERLE KÜSTAHÇA DALGA GEÇTİ!

Duruşma, darbe girişimi tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevinde bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı'nın çapraz sorgusuyla başladı.

İddianamede, darbecilerin sözde atama listesinde görevine devam etmesi öngörülen sanık Taşçı'nın, darbe girişimi gecesi, nöbetçi olmadığı halde Hava Kuvvetleri Komutanlığına gelip burada darbe faaliyetlerini koordine ettiği belirtilen Veysel Kavak ile görüştüğü, ardından yine görevi olmadığı halde Akıncı Üssü'ne giderek darbe faaliyetlerine katıldığı ifade ediliyor.

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