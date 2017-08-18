



İŞTE MELİH ALTINOK'UN BUGÜNKÜ YAZISINDA ETYEN MAHÇUPYAN'I ELEŞTİREN O BÖLÜM:



Çok arzu ettiği ve kulis yaptığı danışmanlık görevini alamayınca başımıza muhalif gazeteci kesilen Başbakanlıktan emekli Etyen Mahçupyan dün bir kez daha kinine yenik düşüp alay konusu oldu.

Sosyal medyadaki FETÖ'cü trollerin, İsveç Başbakanı'ndan Erdoğan'a cevap diye yaydıkları ve kısa sürede yalanlanan bir metin üzerine dünyalar kuran Etyen Bey mahcup olmaz, biliyoruz.

Ama sanırım bundan sonra kişisel kinine ve ihtiraslarına malzeme edeceği yalan dolanın üzerine atlarken biraz daha serinkanlı olması gerektiğini öğrenmiştir.

Zira kim ve hangi halde olursa olsun bu tarz basitlikler o yaşta bir adama yakışmıyor.

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