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Alay konusu oldu!

Giriş Tarihi: 18.8.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 12:11
Alay konusu oldu!

bugünkü yazısında İsviçre Başbakanı’na ait olmayan ve defalarca yalanlanan sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye çalışınca Twitter’da alay konusu oldu. da ’cü troller tarafından üretilen sahte tweetler üzerinden bir köşe yazısı kaleme alarak Cumhurbaşkanı’nı hedef alan , son bir yıldır yazdığı yazılar nedeniyle “Erdoğan düşmanlığı akıl tutulmasına neden oldu” şeklindeki eleştirilerin hedefi oldu.



İŞTE MELİH ALTINOK'UN BUGÜNKÜ YAZISINDA ETYEN MAHÇUPYAN'I ELEŞTİREN O BÖLÜM:

Çok arzu ettiği ve kulis yaptığı danışmanlık görevini alamayınca başımıza muhalif gazeteci kesilen Başbakanlıktan emekli dün bir kez daha kinine yenik düşüp alay konusu oldu.
daki 'cü trollerin, İsveç Başbakanı'ndan Erdoğan'a cevap diye yaydıkları ve kısa sürede yalanlanan bir metin üzerine dünyalar kuran Etyen Bey mahcup olmaz, biliyoruz.
Ama sanırım bundan sonra kişisel kinine ve ihtiraslarına malzeme edeceği yalan dolanın üzerine atlarken biraz daha serinkanlı olması gerektiğini öğrenmiştir.
Zira kim ve hangi halde olursa olsun bu tarz basitlikler o yaşta bir adama yakışmıyor.

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