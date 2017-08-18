Almanya ile yaşanan gerilim noktaları

Almanya 'nın terör örgütü FETÖ'ye kucak açması Türkiye açısından kabul edilemez bulunuyor. Bu durum ikili ilişkilerde gerginlik yaratan noktaların başında geliyor. 7700'den fazla Türk vatandaşı Almanya'ya iltica etti. Bunların arasında FETÖ'yle bağlantılı kişiler de bulunuyor. Türkiye bu FETÖ bağlantılı kişilerin iadesini istiyor.

Almanya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek te Türkiye'nin kızgınlığına yol açan diğer bir madde. Türkiye PKK'ya verilen desteğin kesilmesini talep ediyor. Almanya ise terör örgütünün faaliyetlerine destek vermesi iki ülkenin ilişkilerini geriyor.

İki ülke arasındaki gerilim noktalarından bir başka başlık ise 3. havalimanı. Almanya Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesinden rahatsızlık duyuyor

Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasında hakszılıkların giderilmesini talep ederken Almanya anlaşmayı güncellemeyeceğini açıkladı.