Almanya ile yaşanan gerilim noktaları

Almanya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek te Türkiye'nin kızgınlığına yol açan diğer bir madde. Türkiye PKK'ya verilen desteğin kesilmesini talep ediyor. Almanya ise terör örgütünün faaliyetlerine destek vermesi iki ülkenin ilişkilerini geriyor.
İki ülke arasındaki gerilim noktalarından bir başka başlık ise 3. havalimanı. Almanya Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesinden rahatsızlık duyuyor
Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasında hakszılıkların giderilmesini talep ederken Almanya anlaşmayı güncellemeyeceğini açıkladı.