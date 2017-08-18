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Başbakan Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz
Başbakan
Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2017
23:18
Güncelleme Tarihi: 18.8.2017
02:02
Başbakan
Binali Yıldırım
: Barselona'da bugün gerçekleştirilen menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendik. İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz.
BUGÜN NELER OLDU
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Başbakan Yıldırım: Alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz
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