"Almanya, AB adına racon kesiyor"

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya'ya tepki gösterdi.

Adil Öksüz ile ilgili soruya "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışı ile ilgili olarak da "Almanya birlik adına racın kesiyor bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir" dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

Sivil halka zarar veren özellikle DEAŞ ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi alırız.

Terör saldırısının şiddetle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Terör dünyanın başının belası. Sadece belirli ülkelerde olunca dikkatlerin oraya yönelmesi ile terör bitmez. İstanbul ne kadar güvenli ise Madrid de o kadar güvenli, Londra da o kadar güvenli. Terör grubu diye bir sınıflandırmaya gitmeden terörle anlayış birliği ile çok sıkı bir mücadeleye gerek var. Ortak operasyonla suçluların iadesi kadar bir dizi çalışmaya gerek var.

Önümüzde bayram, uzunca bir tatilimiz var, sevdiklerinize sağ salim ulaşın.