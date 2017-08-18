Darbeciyi kızının kimliği ele verdi

15 Temmuz
darbe girişimi sırasında Ankara'da helikopter pilotlarına, halkın, polis otolarının ile Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın aracının vurulması talimatını veren eski Yarbay Özcan Karacan
'ın yakalanmasının detaylarına SABAH ulaştı.
Antalya
lı olan Özcan Karacan, 6 ay önce geldiği kentte, Muratpaşa ilçesinde 2 ayrı kiralık eve çıktı. Kızıyla başka bir evde kalan eşi de zaman zaman yemek getirip götürüyordu.
6 AYDA 3 EV KİRALADI
FETÖ
firarilerini yakalamak için TEM polislerinden özel olarak kurulan 10 kişilik "Gaybubet ekibi", Karacan'ın son olarak 2 hafta önce bir emlakçı vasıtasıyla Kepez ilçesindeki Fabrikalar Mahallesi'nde üçüncü bir ev kiraladığını belirleyince adım adım takip etmeye başladı.
Fakat takip edildiğini anlayan Karacan'ın kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran özel ekip, 15 Ağustos günü alışveriş yaptığı sırada darbeciyi yakaladı.
Üzerinde Levent İmir adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan darbecinin yanındaki kızı ise Karacan soyadıyla düzenlenmiş kimlik ibraz etti. Küçük kız polisin soruları karşısında gerçek kimliğini itiraf etti.
Emniyette ifade vermeyi reddeden Karacan, işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya götürüldü. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Karacan, Genelkurmay Karargâh davası, Kara Havacılık davası ve Cumhurbaşkanı
'na suikast davasında yargılanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da firari olduğu sürede örgütsel irtibatının devam ettiğine ilişkin soruşturma yürütüyor. Karcan'ın eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu kapsamda ve yargılandığı davalardaki tutukluluk kararları çerçevesinde savcı karşısına çıkacak olan Özcan Karacan Ankara'daki davalarda hâkim karşısına çıkacak, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı'na suikast davasında ise SEGBİS aracılığıyla ifade verecek.
CUNTACIYA ŞEHİT MESAJI
Bu arada Karacan dün THY'nin Antalya-Ankara seferini yapan uçağı ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi. FETÖ'cü hain havalimanından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında şehit edilen polis memuru Köksal Kaşaltı'nın adının verildiği zırhlı araçla götürüldü.
ÖLÜMÜNE YOL AÇTIĞI POLİSİN ADI VERİLEN SOKAKTA YAKALANDI
Darbeci eski Yarbay Özcan Karacan, onun talimatıyla ateş açan helikopterlerin şehit ettiği polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın adını taşıyan sokakta yakalandı.
KENDİSİNİ TURİST REHBERİ DİYE TANITMIŞ
Özcan Karacan'ın, komşularına kendisini turist rehberi olarak tanıttığı ve akrabalarıyla da hiçbir temas kurmadığı ortaya çıktı. Şüphe çekmemek için aidatlarını düzenli ödeyen Karacan'ın komşuları, "Sabahları işe gider gibi evden çıkar, akşamları da dönerdi. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir kadın da 13 yaşındaki bir kızla birlikte gelip gidiyordu ve yemek getiriyordu. Ancak aracını sitenin parkına değil hep farklı yerlere park ediyordu" dedi.