DEAŞ'a silah ve mühimmat temin eden şüpheli aranıyor

Bingöl'de 11 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği operasyonu genişleten güvenlik güçleri, silah ve mühimmatı Elazığ'dan Bingöl'e getirdiği belirlenen şüpheli Z.Ç'yi arıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir araçta gerçekleştirilen aramada, 3 biksi makineli tüfek, bir lav silahı, 7 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 9'u dolu 10 şarjör, 2 el bombası ile çuvallarda çok sayıda biksi ve uzun namlulu tüfek mermileri bulundu.

Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan sürücü A.G. ile irtibatlı olduğu belirlenen M.A, Ö.B, Ö.Ö, L.Ü, Ö.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, Bingöl'de örgütün ideolojisi kapsamında ders ve toplantılar yaptıkları öğrenildi.

ELAZIĞ'DAN BİNGÖL'E GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında evine düzenlenen baskında yakalanamayan ve bomba, silah ve mermileri Elazığ'dan Bingöl'e getirdiği aracın plakası belirlenen Z.Ç'nin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Şüpheli Z.Ç'nin uyuşturucu kullanmak ve satmaktan kaydı bulunduğu belirtildi.

DEAŞ terör örgütüne ait malzemenin Bingöl'de çok kanlı bir eylemde kullanılacağını değerlendiren emniyet yetkilileri, sorgudaki gelişmeler doğrultusunda operasyonun genişletilerek sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların şüphelendikleri en ufak şeyi dahi kendilerine bildirmekten çekinmemeleri gerektiğini vurgulayan emniyet yetkilileri, her ihbarın kendileri için önem taşıdığını ve hassasiyetle değerlendirildiğini kaydetti.