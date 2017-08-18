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Derin ’yü bu yüzden koruyor...

Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:43
Derin Almanya FETÖ’yü bu yüzden koruyor...

bugünkü yazısında ’da olduğu yönünde deliller bulunan darbenin imamı ’ü ve Türkiye’nin Almanya’ya verdiği notayı kaleme aldı. “’a darbe demeyen Almanya’nın Adil Öksüz’ü verme ihtimali yok” diyen Övür “Derin Almanya’nın gerçek niyetini” yazdı.



İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Türkiye, 'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalanan ve usta bir operasyonla kaçırılan Hava Kuvvetleri İmamı 'le ilgili 'ya nota verdi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu gelişmeyi şöyle duyurdu: "Bakanlık olarak Almanya'ya bir nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanıp iadesini istedik." Almanya buna hemen "hayır" cevabını verdi ama zaten 15 Temmuz'a darbe demeyen Almanya'nın Öksüz'ü verme ihtimali yoktu. Ama onun orada ortaya çıkma olasılığı Almanya'nın suçüstü yakalandığının işareti.

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Derin Almanya FETÖ’yü bu yüzden koruyor...
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