Derin Almanya FETÖ’yü bu yüzden koruyor...





İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalanan ve usta bir operasyonla kaçırılan Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'le ilgili Almanya'ya nota verdi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu gelişmeyi şöyle duyurdu: "Bakanlık olarak Almanya'ya bir nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanıp iadesini istedik." Almanya buna hemen "hayır" cevabını verdi ama zaten 15 Temmuz'a darbe demeyen Almanya'nın Öksüz'ü verme ihtimali yoktu. Ama onun orada ortaya çıkma olasılığı Almanya'nın suçüstü yakalandığının işareti.

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