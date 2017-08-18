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'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme

AA

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 12:26
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın "darbeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları dava dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesini talep eden savcı, tutuklu sanıkların üzerine atılı kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

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Duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alınıyor.

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FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme
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