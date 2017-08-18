FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları dava dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesini talep eden savcı, tutuklu sanıkların üzerine atılı kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI DEVAM EDİYOR

Duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alınıyor.

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