Haine tokat gibi cevap

Tarihin en kanlı ihaneti olarak kayıtlara geçen FETÖ
darbe girişimine ilişkin Akıncı Davası'nda cuntacı Yarbay Özcan Murat Doğan'ın, "13 aydır eşimden ayrıyım" sözü şehit ve gazi yakınlarını çileden çıkardı. FETÖ'cü Doğan'a bir şehit yakını, "Ben de 13 aydır babamdan ayrıyım. Vatan haini" diyerek tepki gösterdi.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 duruşma savcısı görevlendirildi. Duruşmada savunma yapan Doğan, 11 Temmuz 2016'dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürlüğü'ne atandığını, 15 Temmuz
'da da eski yarbay Ayhan Çatıkkaya'nın Terörle Mücadele Harekatı kapsamında ivedi olarak Akıncı Üssü
'ne geçmesini söylemesi üzerine buraya gittiğini ileri sürdü.
Yarbay Özcan Murat Doğan
Görevin kendisine üs komutanı cuntacı Hakan Evrim'in talimatıyla verildiğini aktaran Doğan, uçuş kulesine çıktığında Yarbay Nihat Altıntop'la karşılaştığını anlattı. Müşteki Yarbay Altıntop'un havadaki uçakların indirilmesi isteğini ret ettiğini kabul eden cuntacı buna ilişkin ise, "Bu durum üs komutanının emirlerine aykırı olduğu için müdahale ettim" bahanesini uydurdu. Buna rağmen Altıntop'un kendisine bunun bir darbe girişimi olduğunu belirtip uçakların indirilmesi talebini yinelemesine ise, "Uçakların darbede kullanıldığını daha önce görmediğim için karşı çıktım" yalanıyla savundu.
YALANLAR SERİSİ
Kuledeyken kimsenin Genelkurmay Başkanlığı'nın uçuş yasağına ilişkin bilgi vermediğini öne süren Doğan, saat 23.15'te 141. filo komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un gelerek uçuş kontrol amirliğini üstlendiğini anlattı. Sanık, ilerleyen dakikalarda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamayı inceleme fırsatı bulduğunu anlattı.
"SİVİL GİYİNİRDİM..."
Akıncı Üssü'nde darbenin karargahı olarak kullanılan 143. Filodaki görüntüleri gösterilen sanık, "Evet görüntülerdeki kişi benim" dedi. Sanık üzerindeki resmi kıyafetleri ise, "Eğer kanunsuz bir iş için gitseydim. Resmi giyinip isimliğimi takmazdım. Gördüğünüz gibi ismim de açık. Aksi takdirde kendimi gizlemek için sivil giyinirdim" dedi.
İSİM VERMEKTEN KAÇINDI
Darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını düşündüğünü savunan sanık, "Benim gibi tuzağa çekilen, kandırılan diğer masum insanların da bu dosyadan ayrılarak hak ettikleri hürriyetlerine kavuşmasını istiyorum" dedi. Bu sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, "peki size bu tuzağı kuranların isimlerini söyler misin?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınarak, "mahkemenin sonunda hepsi ortaya çıkacak" demekle yetindi.
SALONU KARIŞTIRDI
Sanık Doğan soruları yanıtladığı sırada, 15 Temmuz gecesi kayınpederinin evinden hazırlanarak Akıncı Üssü'ne gittiğini anlatırken, "Nasıl hazırlandığımı 13 aydır ayrı olduğum eşim daha iyi biliyor" savunmasında bulundu. Sanığın, "13 aydır eşimden ayrıyım" sözü üzerine bir şehit yakını, "Ben de 13 aydır babamı görmüyorum. Vatan haini" diye çıkıştı. Sanığın karşılık vermesi üzerine salon karıştı. İzleyicilerin tepkisine sanıklar da karşılık verince, araya polis ve jandarma ekipleri girdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.
'DAVA SÜRECİNİN TAKİPÇİSİYİZ'
Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, verilen arada şunları söyledi: "Biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı yapılmış bu darbe girişiminin ve dava sürecinin takipçisiyiz. Davalar neticelenene kadar biz her gün buradayız. Masum insanlara silah döndürecek kadar acımasız, ahlaksız, insanlıktan uzak varlıkların her halde mahkeme karşısında 'Ben suçluyum' demesini beklemiyoruz. Onlar bizim için hala sanık. Adalet sistemimiz onlara suçlu dediğinde ve gerekli cezayı aldıklarında biz biraz daha huzura kavuşmuş olacağız."