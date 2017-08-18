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yapılanmaya operasyon:

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 15:44
Mahrem yapılanmaya operasyon: 30 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeriyedeki yapılanmasına yönelik ’da düzenlenen operasyon kapsamında 21’i muvazzaf asker olmak üzere şüpheli na alındı.

/PDY'nin askeriyedeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 'da yeni bir gelişme yaşandı.

30 GÖZALTI

Yalova Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova başta olmak üzere 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 21'i muvazzaf, 9'u Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen toplam şüpheli na alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

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Mahrem yapılanmaya operasyon: 30 gözaltı
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