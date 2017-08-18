Mahrem yapılanmaya operasyon: 30 gözaltı

FETÖ/PDY'nin askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Yalova'da yeni bir gelişme yaşandı.

30 GÖZALTI

Yalova Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova başta olmak üzere 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 21'i muvazzaf, 9'u Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN