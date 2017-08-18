O programı hatırladınız mı kemal bey?





İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Ya da Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık rüzgârının sürdüğü günlerde Fetullahçıların Samanyolu televizyonuna çıkıp elinde hiçbir somut delil, suçlama yokken, Erdoğan'ınkinden katbekat sert şu sözleri sarf ettiği günlerde:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getirip yargılayacağız.

Samanyolu spikeri: Yurtdışına kaçmak derken, niye kaçsın?

K.K: Kaçacaktır efendim, bunun kurtuluşu yok!

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN