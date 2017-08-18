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O programı hatırladınız mı kemal bey?

Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 09:35
O programı hatırladınız mı kemal bey?

bugünkü yazısında ’ye uzanan tırları ihanetini yazdı. Altınok, 17/25 Aralık ihanet rüzgarının estiği günlerde ’nün Samanyolu Televizyonu’na çıkan ’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftiralarını sıraladıktan sonra “kaçacak, yargılanacak” şeklinde tehditler savurduğunu, bugün ise mağduriyet edebiyatı yaptığını yazdı.



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Ya da 17-25 Aralık rüzgârının sürdüğü günlerde Fetullahçıların çıkıp elinde hiçbir somut delil, suçlama yokken, Erdoğan'ınkinden katbekat sert şu sözleri sarf ettiği günlerde:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getirip yargılayacağız.
Samanyolu spikeri: Yurtdışına kaçmak derken, niye kaçsın?
K.K: Kaçacaktır efendim, bunun kurtuluşu yok!

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O programı hatırladınız mı kemal bey?
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