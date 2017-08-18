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’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 11:12
Sera Kadıgil’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava!

üzerinden şehitlere, imamlara, ezana saldırı içerikli paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Parti Meclisi Üyesi  hakkında bu kez Temmuz darbe girişimi gecesi attığı ‘Gaflet Delalet ve Hatta Hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı’ tweetiyle ilgili iddianame düzenlendi.

CHP Parti Meclisi Üyesi , sosyal medya hesabı üzerinde şehitlere, ezana ve imamlara yönelik çirkin ithamlarda bulunarak çok sayıda provakatif tweet atmıştı. Tweetler nedeniyle gözaltına alınan ve işlemleri ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kadıgil'e hakkında bu kez 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

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CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadıgil'in FETÖ tarafından gerçekleştirilen Temmuz hain darbe girişiminin olduğu anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Gaflet Delalet ve Hatta Hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı' şeklinde tweet attığı kaydedildi. Kadıgil'in savunmasında, amacının Cumhurbaşkanı'na hakaret olmadığını, TRT'de okunan darbe bildirisini Twitter'ında paylaştığını ileri sürdüğü kaydedildi.

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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Savcılık, 16 Temmuz günü saat 00.08'deki paylaşımın Cumhurbaşkanı'nı tahkir ve tezyif ettiğini, söylemlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, şüphelinin atılı suçu işlediğini belirtti. 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçu kapsamında hapis cezası istenen , ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Sera Kadıgil’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava!
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