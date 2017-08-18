Suikast hazırlığındaki FETÖ mensuplarına operasyon

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen FETÖ/PDY mensubu 2 kişi, kullandıkları araç ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu aracın bagajında yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, çelik yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operasyonun sürdüğü, operasyon kapsamındaki gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN SUİKAST MESAJINI AÇIK AÇIK VERMİŞTİ

Terörist başı Gülen, geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunda, suikast imasında bulunmuş, 'Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım' ifadesini kullanmıştı. Gülen'in o konuşmasına mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti.

İşte örgüt liderinin o konuşmadaki suikast imaları:

"(…) Acaba şimdi ne yapsak? Öyleyse daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Doğrudan doğruya… Neyi söylüyorum, biliyor musunuz… Ayağa düşmüş şekilde konuşulanları söylüyorum. Kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum. Meseleye 'darbe' dedirteceğimiz şekilde yeni bir kargaşa tipi… Öyle ki, ülkede bir kısım kandıramadıklarımızı kandıralım. Dünyada kamuoyunu lehimize değiştirelim. Böyle bir şeyin zilleri çalmaya başlamıştır. (…)"

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN SUİKAST TEHDİDİ VİDEOSUNA YASAK!