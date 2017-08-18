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hazırlığındaki mensuplarına operasyon

AA

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 15:26
Suikast hazırlığındaki FETÖ mensuplarına operasyon

'de, hazırlığında oldukları değerlendirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) mensup 2 kişi yakalandı. FETÖ elebaşı Gülen, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararı ile engellen video yayınında, örgüt üyelerine devlet büyüklerine suikast yapılması yönünde imalarda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen / mensubu 2 kişi, kullandıkları araç ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu aracın bagajında yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operasyonun sürdüğü, operasyon kapsamındaki gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN SUİKAST MESAJINI AÇIK AÇIK VERMİŞTİ

Terörist başı Gülen, geçtiğimiz günlerde yayınlanan videosunda, imasında bulunmuş, 'Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım' ifadesini kullanmıştı. Gülen'in o konuşmasına mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti.

İşte örgüt liderinin o konuşmadaki suikast imaları:

"(…) Acaba şimdi ne yapsak? Öyleyse daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Doğrudan doğruya… Neyi söylüyorum, biliyor musunuz… Ayağa düşmüş şekilde konuşulanları söylüyorum. Kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum. Meseleye 'darbe' dedirteceğimiz şekilde yeni bir kargaşa tipi… Öyle ki, ülkede bir kısım kandıramadıklarımızı kandıralım. Dünyada kamuoyunu lehimize değiştirelim. Böyle bir şeyin zilleri çalmaya başlamıştır. (…)"

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN SUİKAST TEHDİDİ VİDEOSUNA YASAK!

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Suikast hazırlığındaki FETÖ mensuplarına operasyon
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