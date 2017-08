Almanya AB adına racon kesiyor

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Yıldırım, Kahramankazan Şehitler Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım şunları kaydetti: FETÖ firarisi Adil Öksüz için Almanya 'ya nota verilmesi) Biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ mensuplarının barındırılmamasını, bunlara müsamaha gösterilmemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devletiyse, Türkiye de bir hukuk devletidir. Hukukun içinde bunlar yargılanacak ve karşılığını görecekler.Birtakım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor, bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Biz genel anlamda Almanya'dan şunu istiyoruz, gerek PKK gerek FETÖ mensuplarına müsamaha göstermeyin, bu teröristlerin iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu zedelemesine izin vermeyin. (Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair somut veri var mı?) Gerekli detayları teknik düzeyde karşılıklı emniyet birimleri takip ediyor.(Almanya Başbakanı Merkel 'in Gümrük Birliği açıklamaları) Gümrük Birliği meselesi de Almanya'nın AB adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya 'bütün AB benden sorulur' havasında, Birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil, Birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine, usullerine de uymayan bir şeydir, bir dayatma anlamına gelir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir. Türkiye 'aman aman bir an önce Gümrük Birliğini değiştirelim' havasında da değildir. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde karar verecektir. 'Ne olursa olsun da bu Gümrük Birliği değişsin' diye can atar bir halimiz yoktur, onun için çok fazla endişelenmelerine ve heyecanlanmalarına gerek yoktur.(İdlib ve YPG varlığı) Oradaki terör gruplarına karşı bir operasyon her zaman gündemdedir. Sivil halka zarar veren özellikle DEAŞ ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi alıyoruz.Başbakan Binali Yıldırım , Kahramankazan'da FETÖ'nün 15 Temmuz 'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan 19 yaşındaki Samet Cantürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Ziyarette, Kuran-ı Kerim de okundu.Başbakan Yıldırım, İspanya'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili şu mesajları verdi: İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz, ölenlere rahmet diliyoruz. Tabii terör dünyanın başının belası, sadece belirli ülkelerde olunca dikkatlerin oraya yönelmesi ile terör bitmez. İstanbul ne kadar güvenliyse, Madrid, Paris, Londra o kadar güvenli. Küresel teröre karşı ayrım yapmadan, filanca- falanca terör grubu diye bir sınıflandırmaya gitmeden içeride ve dışarıda bir anlayış birliği ile çok sıkı bir mücadeleye ihtiyaç var. Bu mücadeleyi yaparken, istihbarat değişiminden tutun, ortak operasyonlara ve terör suçlularının iadesine kadar bir dizi çalışmayı aynı anda yürütmeye ihtiyaç var.Başbakan Yıldırım dün Kahramankazan'da düzenlenen "Ankara-Kahramankazan yolu temel atma törenine katıldı. Yıldırım, törendeki konuşmasında yine Merkel'e seslendi: Sayın Başbakan hiç ama hiç de şık olmayan açıklamalar yapıyor. Almanya'yı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir."