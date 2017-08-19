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ile yaşanan gerilim noktaları

Giriş Tarihi: 18.8.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 01:54
Almanya ile yaşanan gerilim noktaları

bir süredir 'nın küstah ve haksız politikalarına cevap veriyor. Öte yandan FETÖ ve PKK terör örgütlerine de kucak açıyor. Türkiye'nin aleyhine tutum ve tavır takınan Almanya'ya karşı Türkiye'nin bağımsız politikalar ikili ilişkilerde gerilim yaratıyor. İşte Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim noktaları ve nedenleri...

'nın terör örgütü FETÖ'ye kucak açması -Almanya ilişkilerinde gerginlik yaratan noktaların başında geliyor. 7700'den fazla Türk vatandaşı Almanya'ya iltica etti. Bunların arasında FETÖ'yle bağlantılı kişiler de bulunuyor. Türkiye bu FETÖ bağlantılı kişilerin iadesini istiyor. Almanya ise Türkiye'nin haklı taleplerine kulak tıkıyor.

Almanya'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek te Türkiye'nin kızgınlığına yol açan diğer bir madde. Türkiye PKK'ya verilen desteğin kesilmesini talep ediyor. Almanya'nın ise terör örgütünün faaliyetlerine destek vermesi iki ülkenin ilişkilerini geriyor.

İki ülke arasındaki gerilim noktalarından bir başka başlık ise 3. havalimanı. Almanya Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesinden rahatsızlık duyuyor ve politikalarını bu rahatsızlık yön veriyor.

Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasında haksızlıkların giderilmesini talep ederken Almanya anlaşmayı güncellemeyeceğini açıkladı. Almanya'nın bu konuyu baskı unsuru haline getirmesi Türkiye'nin öfkesini çekiyor.

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Almanya ile yaşanan gerilim noktaları
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