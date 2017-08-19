Atatürk büstüne saldıran provakatör yakalandı

Kentin merkez Yenişehir ilçesindeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına öğlen saatlerinde elinde çekiç olan bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan kişi elindeki çekiç ile Atatürk'ün heykeline vurmaya başladı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırgana, Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında bulunan polisler müdahale etti.

Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı. Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı'ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Yeşil'in sorgusu sürüyor.