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büstüne saldıran provakatör yakalandı

Giriş Tarihi: 19.8.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 16:54
Atatürk büstüne saldıran provakatör yakalandı

'ın Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Anıtı'na le saldıran yaşındaki İbrahim Yeşil gözaltına alındı.

Kentin merkez Yenişehir ilçesindeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan anıtına öğlen saatlerinde elinde olan bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan kişi elindeki çekiç ile Atatürk'ün heykeline vurmaya başladı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırgana, Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında bulunan polisler etti.

Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı. Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı'ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Yeşil'in sorgusu sürüyor.

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Atatürk büstüne saldıran provakatör yakalandı
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