Atatürk’ün partisine haciz getirdiler

Her fırsatta FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan ve Türkiye'yi Avrupa'ya kötüleyen CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, parti içindeki sorunları ise unuttu. Atatürk'ün kurduğu CHP, borçlarını ödeyemez hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Kağıttepe" dediği Kağıthane ilçesinde 16 Nisan referandumu için kiralanan deponun kirasını 8 aydır ödemeyen CHP'de haciz şoku yaşandı. Güzeldere Caddesi'ndeki deponun sahibinin yaklaşık 100 bin TL'lik kira alacağının tahsili için yaptığı başvuruyu kabul eden İstanbul 3. İcra Müdürlüğü, haciz onayı verdi. Avukatlar da dün saat 11.30 sıralarında haciz memurları ve polisle Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı
binasına gelerek işlemleri başlattı. İl Başkan Yardımcısı Orhan Ötmez, borca kefil olduğunu ve ödemenin 10 Eylül'e kadar yapılacağını belirterek, haczi durdurdu. Ardından genel merkezle görüşen CHP yöneticileri, borcun ödenmesi için işlem başlattı. Bu sırada bina önünde toplanan CHP'li esnaf ise aHaber ekibinin olay yerine gelerek yayın yapmasına tepki gösterdi.
DAHA ÖNCE DE İCRALIK
Bu olay 2017'de 59.9 milyon lira Hazine yardımı alan CHP'nin yaşadığı ilk haciz işlemi değil. CHP İstanbul İl Başkanlığı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullanmak üzere bir şirketle yaptığı 80 araçlık kira sözleşmesinden doğan 1 milyon 451 bin liralık borcunu ödemeyince de icralık hale gelmişti. CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, eski başkan Murat Karayalçın
döneminden 8 milyon liralık borç kaldığını öne sürmüştü.