Barcelona saldırısı maskeleri düşürdü

Türkiye'de her terör saldırısından sonra muhalefet açıklamalarında ve medyadaki manşetlerde hükümet hedef alınırken, İspanya'daki terör saldırısı sonrasında muhalefet partileri ve medya teröre lanet yağdırdı. 'DEAŞ'ın yeni eylem tarzına karşı alınabilecek önlemler' tartışıldı ama hiç kimse 'İstihbarat zaafı var, hükümet istifa' etsin demedi, yayın yasağı gelmesi 'Neyi örtbas ediyorsunuz' diye tartışılmadı. Gayrımilli Türk medyasının İspanya'daki terör saldırısı sonrasında attığı manşetlerde, bu iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

610 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa'da, DEAŞ'ın ortaya çıktığı tarihten bu yana örgütün yaptığı 13 saldırıda 610 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Terörün en mağdur ülkelerinden olan Türkiye, terörle sarsılan İspanya ile birlikte acısını paylaşırken, benzer saldırılara uğrayan Türkiye'ye karşı Türk muhalefetinin ve bazı medya organlarının da bu konudaki iki yüzlülüğü dikkat çekti.



Terör örgütlerinin sözcülüğü ile öne çıkan Birgün gazetesi "İnsanlık düşmanları" başlığı ile terör saldırısını kınarken, aynı Birgün gazetesi terörün hedefi Türkiye olduğunda, Ankara'daki kanlı saldırının ardından "Yıkılsın bu ölüm iktidarı" manşetiyle teröristleri değil hükümeti hedef almıştı. Aynı şekilde FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gazetesi de İspanya'daki katliamı "Barcelona'da terör" manşetiyle verirken, Sultanahmet›teki terör saldırısından sonra terör örgütünü değil hükümeti ve devleti hedef alarak "Katliam ülkesi" manşetini atmıştı.

KILIÇDAROĞLU DA AYNI

Türkiye'ye Hakkari'de teröre 24 şehit verdiğinde ya da Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısına uğrayarak 109 sivilin katledildiği Ankara saldırısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümeti hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, terörün sorumlusunun hükümet olduğunu söyleyerek istifa istemişti. (Star)

BUGÜN NELER OLDU