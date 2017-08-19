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’den Kandil’e ‘evet’

Giriş Tarihi: 19.8.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 12:26
CHP’den Kandil’e ‘evet’

Terör örgütü 'nın yayın organına röportaj veren ’li Çam, HDP'nin 'teröristlere özgürlük' eylemlerine destek isteyip, Bayık'ın çağrısına 'evet' dedi.

İzmir Milletvekili , terör örgütü 'nın yayın organı ANF'ye açıklamalarda bulundu. HDP'nin düzenlediği sözde adalet ve vicdan nöbetlerine katılan CHP'li vekil, "Diyarbakır, İstanbul ve Van'dan sonra İzmir'de yapılan bu eylemler, doğrudur, haklıdır ve yükseltmek gerekmektedir" diye konuştu.

Örgüt medyasından İzmirlilere çağrı yaparak eylemlere destek isteyen CHP'li Çam, ortak düşman olarak AK Parti'yi hedef gösterdi. Sokakta ve meydanlarda birlikte olunmasını isteyen CHP'li vekil, AK Parti'ye karşı tek çıkış noktasının bu olduğunu sözlerine ekledi.

BAYIK'IN ÇAĞRISINA YANIT

Terör örgütünün elebaşlarından , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı 'nun açıklamalarının çok yerinde olduğunu söylemişti. Bayık, AK Parti ile MHP'ye karşı CHP ve HDP'nin bir blok kurmasını istemişti. Çam'ın bu çıkışı Kandil'in çağrısına yanıt olarak görüldü. (Akşam)

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CHP’den Kandil’e ‘evet’
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