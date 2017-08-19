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Erdoğan, nikah şahidi oldu!

AA

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Giriş Tarihi: 19.8.2017 23:45 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu!

Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızı ile 'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızı ile 'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Anemon Otel'de düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu!
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