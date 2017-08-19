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'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!

Giriş Tarihi: 19.8.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!

, 'de Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. , Genel Başkanı 'nu "O varsın gitsin Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etsin. Biz bu vatana sevdalıyız bu millete sevdalıyız ama onun öyle bir derdi asla yok. O Türkiye'ye düşman olanlarla el ele kol kola dolaşıyor, varsın dolaşsın" sözleriyle eleştirdi.

, 'de Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

konuşmasında, Türkiye'yi her fırsatta Avrupa'ya şikayet eden 'na sert eleştirilerde bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü;

29 GÜN RAHAT YÜRÜDÜYSEN AK PARTİ SAYESİNDE YÜRÜDÜN

Şimdi birileri Ankara'dan İstanbul'a yürüyor sözde adalet. Sen çok geç kaldın çok. Biz partimizi kurarken adalet üzerine kurduk zaten. Eğer sen 29 gün bu yürüyüşü yapabildiysen AK Parti iktidarına teşekkür et. Rahat rahat yürüdün akşamları karavanda istirahatini yaptın mitingini de yaptın sana bu imkanı sağlayan AK Parti Hükümeti.

KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE DÜŞMANLARI İLE KOL KOLA DOLAŞIYOR

Kılıçdaroğlu varsın gitsin Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etsin. Biz bu vatana sevdalıyız bu millete sevdalıyız ama onun öyle bir derdi asla yok. O Türkiye'ye düşman olanlarla el ele kol kola dolaşıyor, varsın dolaşsın. İşbirliğimize zarar veren bu tablodan açıkçısı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bunun yerine Türkiye dostluğu bir kampanya yapılsa çok daha faydalı olur.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!
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