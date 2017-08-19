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: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk

İHA

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Giriş Tarihi: 19.8.2017 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 16:52
Deniz Baykal: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk

Antalya Milletvekili , 'ın milletvekili seçilmesinin önündeki engeli kaldıran düzenlemeye destek vermesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili , kendisine her zaman sorulan 2002 yılında Genel Başkanı 'ın milletvekili seçilebilmesine karşı çıkmama sebebini ,"Eğer o dönem referanduma gitseydi kepaze olurduk" sözleriyle noktaladı.

"FACİA OLURDU"

Antalya'da esnafla kahvaltıda bir araya gelen Baykal, esnafın sorunlarını dinledi. CHP'nin demokrasiyi sonuna kadar savunan bir parti olduğunun altını çizen Baykal, 12 Eylül sonrası Kenan Evren anayasasını eleştirdi. Baykal, '2002 yılında neden (Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesine) müsaade ettiniz, açıkça söyler misiniz?' sorusu üzerine, 12 Eylül'den sonra getirilen düzenlemeleri ve yasakları savunma gibi bir kanaatin son derece yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Baykal, o dönem AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğine karşı durulması ve Erdoğan'ın referandum seçeneğine gitmesi halinde durumun kendileri açısından facia olacağını söyledi.

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Deniz Baykal: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk
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