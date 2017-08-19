Deniz Baykal: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk

CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisine her zaman sorulan 2002 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilebilmesine karşı çıkmama sebebini ,"Eğer Recep Tayyip Erdoğan o dönem referanduma gitseydi kepaze olurduk" sözleriyle noktaladı.

"FACİA OLURDU"



Antalya'da esnafla kahvaltıda bir araya gelen Deniz Baykal, esnafın sorunlarını dinledi. CHP'nin demokrasiyi sonuna kadar savunan bir parti olduğunun altını çizen Baykal, 12 Eylül sonrası Kenan Evren anayasasını eleştirdi. Baykal, '2002 yılında neden (Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesine) müsaade ettiniz, açıkça söyler misiniz?' sorusu üzerine, 12 Eylül'den sonra getirilen düzenlemeleri ve yasakları savunma gibi bir kanaatin son derece yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Baykal, o dönem AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğine karşı durulması ve Erdoğan'ın referandum seçeneğine gitmesi halinde durumun kendileri açısından facia olacağını söyledi.