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'da korkutan !

DHA

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Giriş Tarihi: 19.8.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 23:21
Diyarbakır'da korkutan patlama!

merkez Sur İçesi'ne bağlı Bağıvar Mahallesi'nde, karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmadı.

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Patlamada can ve mal kaybı olmazken, olay yerine terörle mücadele ve Özel Harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı bölgede karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Polisin yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmezken, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçleri, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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Diyarbakır'da korkutan patlama!
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