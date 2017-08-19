Dün gece sızıldı, yerle bir edildi!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin hakimiyeti altındaki bölgelerden gelen tacizlere karşılık verilmeye devam ediliyor. Türk askeri unsurlarına taciz ateşi açılan ve Kilis sınırında terör örgütü tarafından denetlenen Afrin'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Son olarak ÖSO birlikleri YPG'nin en büyük tahkimatlarından birini yok etti.

Şiddetli çatışmalar

Yaklaşık bir aydır Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'in güneyinde yer alan YPG işgalindeki Ayn Dakneh ve Beylune köylerindeki teröristlere karşı operasyon yürütülüyordu. ÖSO'ya bağlı Ehli Diyar Operasyon Odası'nın top ve havan atışları ile vurduğu Tel Rifat yolu üzerindeki Ayn Dakneh ve Beylune köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyordu. Grup bir süredir Afrin'in doğusundaki önemli yerleşim noktası Tel Rifat ve çevresine operasyonlar düzenliyordu.

Gece sızdılar

Edinilen bilgiye göre ÖSO'ya bağlı Ehli Diyar Operasyon Odası'na bağlı bir grup savaşçı dün gece bölgeye bir sızma operasyonu gerçekleştirdi. ÖSO savaşçıları YPG'nin denetimindeki Afrin'e bağlı olan Tel Rifat'a giden yol üstündeki tahkimatı havan atışları ve füzelerle gece boyu vurdu. Savaştan önce bir çiftlik olarak kullanılan ve Tel Rifat'ın kuzey girişini tutan kale benzeri güvenlik noktası yapılan atışlarla tamamen yerle bir edildi. Sabah olduğunda ÖSO'ya ait drone'lar gece boyu vurulan YPG tahkimatının yok edilmiş halini görüntüledi.

"Nitelikli yıpratma"

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Afrin ve çevresinde silahlı İHA'lar başta olmak üzere terör noktalarına nitelikli yıpratma operasyonlarının olacağını açıklamıştı. TSK'nın Afrin'e bir operasyon düzenleme ihtimalinin sıkça gündeme geldiğini belirten Yarar şöyle dedi: "Bu tür operasyonlarda başlangıç zamanı hiçbir zaman belirtilmez. Ben Türkiye'nin her şeyi tamamladığını ama harekat zamanını boş bıraktığını düşünüyorum. Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi nitelikli yıpratma yani silahlı İHA'lar, topçu ve tank atışlarıyla hedefler etkisiz hale getiriliyor. Bu aslında harekatın bir safhasıdır. Bunlar bir operasyon sırasında terörist unsurların gücünün kırılması için yapılıyor." (Vatan)