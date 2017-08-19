FETÖ suikast timinin hedefi Erdoğan’dı

Balıkesir'de bir otomobile düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün 3 kişilik suikast tim
i yakalandı. İstihbarat birimlerine göne İstanbul'a gittikleri belirlenen timin amacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer devlet büyüklerine suikast yapmaktı.
EDREMİT'TE OPERASYON
Balıkesir'de aldıkları bir istihbarat üzerine dün öğle saatlerinde Edremit ilçesinde bir otomobile operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 RN 544 plakalı araçtaki Ömer D. Hasan E. ve Halil A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin kamudan ihraç edilmiş eski memur diğerinin ise iş adamı olduğu öğrenildi.
GECE GÖRÜŞLÜ TABANCA
Zanlıların FETÖ üyesi oldukları ve arandıkları belirlendi. 3 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken araçta, bir gece görüşlü susturucu özelliği bulunan uzun namlulu tabanca, bir Smith Wesson marka toplu tabanca, çok sayıda mermi, elektroşok cihazı, 3 kar maskesi, askeri kamuflaj, çelik yelek, 8 kelepçe, biber gazı, muşta, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile diğer devlet büyüklerine suikast hazırlığında oldukları sanılan zanlıların sorgusu sürüyor. Operasyonun diğer illere de sıçradığı ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.
ARAÇTAN ÇIKAN SİLAHLAR
GÜLEN, SUİKAST MESAJI VERMİŞTİ
Fetullah
Gülen, önceki pazartesi yayımlanan videosunda 'önemli isimlere suikast' mesajı vermişti. Konuşmasında Türkiye'de neo-kargaşa döneminin başlayacağını öne süren Gülen, "Acaba şimdi ne yapsak? Öyle ise, daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Sonra da bunu... Neyi söylüyorum biliyor musunuz? Ayağa düşmüş, kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum" demişti. Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel de bu açıklamayı, "Fetullah çetesi suikastlara başlayabilir. Bunu örtmek, biz önceden söyledik demek için yapılan bir açıklama" diye yorumlamıştı.
EMRE USLU'DAN İMALI TWEET
FETÖ'nün
planlarını daha gerçekleşmeden önce duyurmasıyla tanınan firari örgüt üyesi Emre Uslu
da Twitter'dan, "Batı'da liderler gelir gider, Doğu'da liderler ölür gider..." mesajını paylaştı. Bu paylaşımların üzerinden daha birkaç gün geçmeden de dünkü operasyon gerçekleşti.
BYLOCK CEZASINA İLK GEREKÇELİ KARAR
İstanbul'da ByLock
kullanıcısı bir FETÖ üyesi hakkındaki yargılama sonucunda ilk kez bir gerekçeli karar açıklandı. Darbe girişimi sırasında İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yusuf İlhan FETÖ üyeliği ve ByLock kullanmaktan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme İlhan hakkında gerekçeli kararında, "ByLock uygulaması, özel bir server üzerinden yalnız örgüt üyelerinin kullanabileceği bir yazılım olarak üretilen, üyelerin deşifre olmadan özel bir şifreleme yöntemiyle, aralarındaki iletişimini sağlayan programdır" denildi. Kararda, FETÖ'nün uygulamayı kimlerin kullandığının tespitini zorlaştırmak için 9 ayrı IP kiraladığı da belirtildi.