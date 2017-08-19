"Gabriel senin geçmişin ne, kaç yaşındasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de coşkulu kalabalığa seslendi. Almanya'daki gurbetçilere oyunuzu Türkiye düşmanlarına vermeyin çağrısı yapan Erdoğan, Alman Dışişleri Bakanı'na da tokat gibi yanıt verdi.

SENİN GEÇMİŞİN NE KAÇ YAŞINDASIN SEN?

Erdoğan, "Almanya'nın Dışişleri Bakanları evlere şenlik hiç haddini bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla konuşuyorsun. Haddini bil. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın?" ditye konuştu...



GABRİEL: "ÜLKEMİZE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" yorumunda bulunurken "Almanya'daki herkesi buna karşı koymaya çağırıyorum" demişti.