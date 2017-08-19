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"Gabriel senin geçmişin ne, sın"

Giriş Tarihi: 19.8.2017 19:24
Gabriel senin geçmişin ne, kaç yaşındasın

Denizli'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Bakanı 'i adeta yerin dibi soktu...

Cumhurbaşkanı Denizli'de coşkulu kalabalığa seslendi. Almanya'daki gurbetçilere oyunuzu Türkiye düşmanlarına vermeyin çağrısı yapan Erdoğan, Alman 'na da gibi yanıt verdi.

SENİN GEÇMİŞİN NE KAÇ YAŞINDASIN SEN?
Erdoğan, "Almanya'nın Dışişleri Bakanları evlere şenlik hiç haddini bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla konuşuyorsun. Haddini bil. Senin siyasetteki geçmişin ne, sın?" ditye konuştu...

GABRİEL: "ÜLKEMİZE MÜDAHALE EDİLİYOR"
Bakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir " yorumunda bulunurken "Almanya'daki herkesi buna karşı koymaya çağırıyorum" demişti.

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"Gabriel senin geçmişin ne, kaç yaşındasın"
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