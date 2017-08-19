Hava Kuvvetleri’nin gizli projeleri FETÖ’ye teslim

Akıncı
Üssü davasında 15 Temmuz'a kadar Hava Kuvvetleri
İstihbarat Başkanlığı'nın başında bulunan cuntacı eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı çapraz sorguya alındı. Sanığın, başkanlığa "gizli projeler" hazırladığını savunduğu "Milsoft" adlı şirketin FETÖ'cü olduğu ve şirketin bağlantılarının örgütün sivil imamları Adil Öksüz
, Kemal Batmaz
ve Harun Biniş
'e kadar uzandığı belirlendi.
ŞİRKETE 10 MİLYON ÖDENMİŞ
Savunmasında darbe girişimini "terörist sızması" sandığını öne süren Taşçı'ya, personele ait telefonları neden topladığı sorulunca da "İçerideki personel dışarıdaki terörist unsurlarla irtibat kurmasın diye" yalanını uydurdu. Duruşmada, Taşçı'nın darbe girişiminden önce başında bulunduğu İstihbarat Dairesi'ne yazılım hizmeti sunan "Milsoft" adlı şirketin FETÖ'cü olduğuna dikkat çekildi. Firmanın örgütün imamları, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş gibi isimlerle bağlantılı olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, 2015'te göreve gelen Taşçı'ya firma hakkında araştırma yapıp yapmadığı soruldu. Araştırma yapmak gibi bir görevlerinin olmadığı bahanesine sarılan sanık topu, MİT, jandarma ve Emniyet'e attı. Başbakanlık avukatı İskender Minar, bu firmanın ne tür hizmetler sunduğunu sordu. Sanık ise, ihalelerin kendisinden önce yapıldığını öne sürerek, "Projeler gizli. İçeriğini açıklama yetkim yok" şeklinde kaçamak cevap verdi.
SUİKASTÇININ OĞLUNA PARA VERMİŞ
Müşteki avukatı Fatih Atalay da söz konusu şirketin firari Adil Öksüz'e 234 bin lira yolladığını, şirketin sahibi Mehmet Sungur'un, dosyanın sivil imamlarından Kemal Batmaz ile ortaklığı bulunduğunu ve diğer sivil imam Harun Biniş'in burada çalıştığını belirtti. Sanığa, "FETÖ ile bu kadar irtibatlı firmaya gizli projeyi yaptırıyorsunuz. bu firmayı hiç araştırdınız mı?" sorusunu yöneltti. Taşçı ise, ilgili firmaların devletin istihbarat birimlerinden soruşturulduğu bahanesine sarıldı. İddianamede şirkete 10 Milyon TL'ye yakın bir ödeme yapıldığı vurgulandı.