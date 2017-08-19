Oyuncağı kahraman babasının emaneti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit
olan uzman çavuş
29 yaşındaki Abdullah Akdeniz memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz için önce Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Kışlası'nda tören düzenlendi. Daha sonra şehidin cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyüne getirildi. Şehit eşinin üniformasını giyerek törene katılan Mükerrem Akdeniz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Şehidin üç ay sonra iki yaşına girecek oğlu İhsan Yiğit ise jkendisine verilen oyuncak jandarma arabalarıyla her şeyden habersiz oyun oynadı.
MADALYASI VARDI
Şehit Abdullah Akdeniz'in Diyarbakır'da görev yaptığı sırada terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusunu öldürdüğü için ödül aldığı, 'üstün cesaret ve feragat madalyası' sahibi olduğu kaydedildi. Şehidin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.