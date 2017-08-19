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Özel seçilmiş 2 tabur asker bölgeye gönderildi! Katil aranıyor

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 15:05
Özel seçilmiş 2 tabur asker bölgeye gönderildi! Katil aranıyor

Özel seçilmiş askerlerden oluşan 2 tabur asker ve 15 yaşındaki ’ü şehit eden ’lı teröristleri bulmak için 'a gönderildi.

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli ve 15 yaşındaki 'ü şehit eden 'lı teröristlerin peşine düştü.

bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan ler önceki gün 2 tabur halinde Ankara'dan Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.

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Özel seçilmiş 2 tabur asker bölgeye gönderildi! Katil aranıyor
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