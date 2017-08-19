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-CHP ittifakı tutar mı?

Giriş Tarihi: 19.8.2017 12:57 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 13:00
PKK-CHP ittifakı tutar mı?

Burhanettin Duran bugünkü yazısında 2019 seçimlerini ve muhalefetin çatı aday arayışlarını kaleme aldı. ’nın 2019 seçimlerinde CHP ile ittifak etmek istediğinin altını çizen Burhanettin Duran, yazısını şu sözlerle bitirdi “Önerilen "toplumsal muhalefet ittifakı" CHP'nin seçmen tabanını parçalayabilecek bir tehdit barındırıyor.”

İŞTE BURHANETTİN DURAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

İlginç bir şekilde, aynı günlerde elebaşlarından Bayık da CHP'nin yürüyüşünü övmekle kalmadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı CHP'yi HDP, ÖDP, TKP gibi partilerle birleşmeye davet etti.
HDP ve PKK'nin CHP'ye ittifak önerilerinin iki ucu da keskin. Öncelikle "faşizme karşı toplumsal muhalefet etme" önerisi CHP'yi merkez siyasetten uzaklaştırarak marjinalleştirir. Zaten politikası yüzünden eleştiri altında... Ve Türkiye de, 7 Haziran seçimleri ortamında değil.

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PKK-CHP ittifakı tutar mı?
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