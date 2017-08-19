PKK-CHP ittifakı tutar mı?

İŞTE BURHANETTİN DURAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

İlginç bir şekilde, aynı günlerde PKK elebaşlarından Bayık da CHP'nin yürüyüşünü övmekle kalmadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı CHP'yi HDP, ÖDP, TKP gibi partilerle birleşmeye davet etti.

HDP ve PKK'nin CHP'ye ittifak önerilerinin iki ucu da keskin. Öncelikle "faşizme karşı toplumsal muhalefet etme" önerisi CHP'yi merkez siyasetten uzaklaştırarak marjinalleştirir. Zaten FETÖ politikası yüzünden eleştiri altında... Ve Türkiye de, 7 Haziran seçimleri ortamında değil.

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