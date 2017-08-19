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'daki acı hayatını kaybedenler toprağa verilecek

Giriş Tarihi: 19.8.2017 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 13:26
Sakarya'daki acı kazada hayatını kaybedenler toprağa verilecek

'nın Hendek İlçesi'nde ne giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için 'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi.

Fındık toplamaya gittikler 'nın hendek ilçesinde meydana gelen yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz'un (18) bugün sabah saatlerinde 'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı.

Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte da hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

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Sakarya'daki acı kazada hayatını kaybedenler toprağa verilecek
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