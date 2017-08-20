Avrupa'daki Yahudilere İsrail'e kaçış çağrısı

"BURADA SONSUZA KADAR KALMAYACAĞIZ"

İspanya'da terör saldırısıyla sarsılan Barselona'nın baş hahamı Meir Bar-Hen, Yahudi JTA haber ajansına demecinde, "Cemaatimdekilere şunu söylemek istiyorum: Burada sonsuza kadar kalacağımızı düşünmeyin. Onlara İsrail'den kendilerine mülk almalarını söylüyorum." dedi.

"BURASI ARTIK BİTİK, GEÇ KALMAYIN"

"Burası artık yitik bir yer" diye devam eden Bar-Hen şunları söyledi: "Cezayirli ve Venezüellalı Yahudilerin hatalarını tekrarlamayın. Geç kalmaktansa erken gitmek daha iyidir."

MÜSLÜMAN TOPLUMU SUÇLADI

Bar-Hen ayrıca, Barselona ve Cambrils'teki saldırıların, İspanya'da 'radikal yanları olan geniş bir Müslüman toplumunun varlığına işaret ettiğini ifade edip İspanya'da yetkililerin de İslamcı terörizmle mücadele etmeye isteksiz olduğunu savundu.

İSRAİL'E GİTME ÇAĞRISI DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Bu arada Bar-hen, son yıllarda Avrupa'daki Yahudilere İsrail'e gitme çağrısı yapan tek kişi de değil. Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te silahlı kişilerin bir Yahudi marketine girerek ateş açması ve en az beş kişiyi rehin almasının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Avrupa'daki Yahudilere İsrail'e göç çağrısı yapmıştı.