Irak Türkmenleri: Referandumu reddediyoruz

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kürt heyetine açık bir şekilde referandumun Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerinde yapılmasına ilişkin tavırlarının ne olduğunu belirttiklerini söyleyen Salihi, şöyle konuştu:

"Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürtlerse, diğer birincisi bizleriz (Türkmenler). Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir."

"TÜRKMENLERİ KORUYACAK BİR GÜÇ GEREK"

"Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır." diyen Salihi, şunları kaydetti:

"Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım."

MARUF: REFERANDUMUN YASAL DAYANAĞI YOK

IKBY'de bir grup siyasetçi, gazeteci ve aktivistin başlattığı "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"nin sözcüsü Rabun Maruf ise sandıktan büyük farkla "hayır" çıkacağını savundu.

Referanduma "hayır" demelerinin yasal ve siyasi olmak üzere iki nedeni olduğunu belirten Maruf, bunları şöyle açıkladı:

"Bize göre bu referandumun hiçbir yasal dayanağı yok. Referandum kararı bazı siyasi partiler tarafından meclis dışında alındı. Siyasi partilerin referandum kararı alma yetkisi yok. Bu yüzden yasal açıdan bu referanduma hayır diyoruz. Siyasi olarak da, referandum kararı alan partiler yaklaşık 26 yıldır bölgemizi yönetiyorlar ancak büyük bir çöküş içindeler. Amaçları büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan siyasi ömürlerini referandum vesilesiyle 26 yıl daha uzatmak."

"Evet cephesi bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor"

Maruf, komşu ülkeler Türkiye ve İran başta olmak üzere Kürtlere terörle mücadelede en çok destek veren ABD ve Almanya'nın da referanduma karşı çıktığını hatırlatarak, kimsenin bölgede daha çok istikrarsızlık ve çatışma istemediğini dile getirdi.

Irak'ın yeterince ciddi sorunu olduğunu belirten ve tek taraflı referandum kararıyla bunların daha da artacağı uyarısında bulunan Maruf, şöyle devam etti:

"Evet cephesi, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Bu referandum, tamamen bölgedeki siyasi istikrarsızlığın kaynağıdır. Bu nedenlerle halkımızın hayır demesini istiyoruz. Bu kampanya vesilesiyle de hükümetin referandum kararını lağvetmesini talep ediyoruz."

"Baskı ve hile olmazsa sandıktan büyük çoğunlukta hayır çıkar"

IKBY'de hakimiyeti elinde tutan Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı güçlerin hayır kampanyası yürütmelerine büyük engeller çıkarmasına rağmen birçok gencin gönüllü olarak kendilerine destek verdiğini anlatan Maruf, "Baskı ve hile olmazsa sandıktan büyük çoğunlukta hayır çıkar." öngörüsünde bulundu.

Rabun Maruf, Referandum Şimdi Hayır Hareketi'nin ABD'den destek aldığı iddialarına ilişkin ise, "Hiçbir bölgesel veya batılı ülke kampanyamıza destek vermiyor; ama keşke bölgesel veya güçlü devletler bize arka çıksaydı. Destek almamız da çok doğal olacaktır, çünkü kimse kendi yanı başında istikrarsız bir bölge istemez." ifadelerini kullandı.