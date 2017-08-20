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'de gerçeği ve yeni dönemin kriteri...

Giriş Tarihi: 20.8.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 11:19
KKTC'de FETÖ gerçeği ve yeni dönemin kriteri...

bugünkü yazısında yavru vatan 'de yükseltilmeye çalışılan Türkiye karşıtı siyaset ve beklenen siyasi çatırdamaya işaret etti ve ekledi: "Yeni dönemi ile mücadele belirleyecek..."

mahmut övür bugünkü yazısında sabah ile ilgili görsel sonucu

Kıbrıs meselesi bir kez daha Rum tarafının çark etmesiyle çözüm masasından kalktı. Nereye evirilir, yeni bir süreç başlar mı bilinmez ama kendi içinde derin bir arayış ve sancı yaşıyor. O arayışın en yoğun yaşandığı alan ise siyaset. Mağusa Yeniboğaziçi Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası festival için geldiğim KKTC'de "bir dokun bin ah işit" misali kimle konuşsak herkes dertli.

Kimse siyasetten, yönetimden hatta Türkiye ile ilişkilerin yürütülme biçiminden memnun değil. Bu belki yeni değil ama bu kez, keskinleşen bir toplumsal kopuşun işaretleri söz konusu.

Özellikle sol cenahın da içinde olduğu bir kesimde akıl almaz bir Türkiye karşıtlığı var. İşin arka planında farklı küresel güçler olabilir ama en sinsi siyaseti yine Türkiye karşıtlığını derinleştiren FETÖ'cüler izliyor.

Bu yüzden siyasette derin bir alt üst oluş ve eski siyasi yapıda çatırdama bekleniyor.

İki yeni partinin kurulması ve önümüzdeki seçime katılacak olmaları bu yeni arayışın ilk ipuçları olarak görülüyor.

Bu süreçle KKTC'de, 'ye karşı verilmesi beklenen mücadele arasında yakın ilişki var.

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KKTC'de FETÖ gerçeği ve yeni dönemin kriteri...
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