Şehitlerin öcü alındı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcıları Aydın Muştu ve Aydın Ahi'nin şehit edilmesi olaylarının faili olduğu belirlendi.
O HAİNLE R ÖLD ÜRÜLD Ü
Van'da bir yıl arayla AK Partili iki başkanı şehit eden teröristler yapılan hava harekâtında öldürüldü. Terör örgütü PKK mensupları geçen yıl Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu
'yu, bir yıl sonra da yerine gelen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit etti. Muştu ve Ahi'yi şehit eden teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonlar uzun süredir devam ediyordu. Alınan istihbaratlar üzerine kaçan teröristlerin Başkale kırsalında gizlendiği belirlendi. Yapılan izleme ve keşif sonucu yerleri belirlenen 4 kişilik terörist grup, düzenlenen hava harekatı ile öldürüldü. Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "2016'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017'de AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017'de Van ili Başkale Jandarma komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili teröristler etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi. Diyarbakır
'da birçok saldırının planlayıcısı ve talimatını veren iki teröristin Hani ve Lice arasında gizlendiği yönünde istihbarat alınması üzerine bölgede önce Jandarma Özel Harek
ât Timleri'nce operasyon başlatıldı. Operasyona Ankara'dan Jandarma Özel Operasyon (JOPER) Timleri'nden oluşan özel bir birlik de desteğe geldi. Helikopterle Hani kırsalına indirme yapan timler araziyi didik didik kontrol etti. Timler sabaha karşı ani bir baskınla bir teröristi öldürdü.
BÖLGE SORUMLUSU
Öldürülen teröristin örgütün sözde Diyarbakır bölge sorumlusu olduğu belirtildi. Yetkililer etkisiz hale getirilen teröristin PKK'lı Murat Üçer ya da Hejar Çelik olduğunu ancak otopsi sonucu cesedin hangisine ait olduğunun belirleneceğini ifade ettiler. Öldürülen terörist ile birlikte M-16 silahı, 5 şarjör, 2 el bombası ve 1 el telsizi bulundu. Teröristler Üçer ve Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon lira ödüllü aranan teröristler listesinde "Mavi" kategorisinde yer alıyor.
ASTSUBAYIN KANI YERDE KALMADI
Tunceli'de geçen hafta şehit düşen Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz
'ın (24) kanı da yerde kalmadı. Tunceli Esenyurt
kırsalında 11 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Bölgede o gece yapılan operasyonda bir terörist yaralı halde kaçmış ancak Kalaşnikof silahı ele geçirilmişti. Esenyurt kırsalında operasyonu sürdüren Jandarma Özel Harekât timleri yaralı olarak kaçan teröristin cesedine ulaştı.
GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLETTİLER
Hain teröristler, Muştu'yu çocuklarının gözü önünde, Ahi'yi ise evinin önünde şehit etmişti. Muştu'nun oğlu Umut, babasının cenaze töreninde bayrağa sarılarak, "Onlar öldürdükçe biz bir olacağız. Ben de bu bayrak için kanımı dökerim. Babamın kanı yerde kalmayacak" demişti.