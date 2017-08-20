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Trabzon’da şehit için uçtu

İHA

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Giriş Tarihi: 20.8.2017 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 18:56
Türk Yıldızları Trabzon’da şehit Eren Bülbül için uçtu

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan , Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan ’ün anısına uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün anısına uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları Trabzon’da şehit Eren Bülbül için uçtu
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