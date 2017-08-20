Türk Yıldızları Trabzon’da şehit Eren Bülbül için uçtu

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün anısına uçuş gösterisi gerçekleştirdi.



