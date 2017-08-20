Türk Yıldızları Trabzon’da şehit Eren Bülbül için uçtu

Giriş Tarihi: 20.8.2017 18:12Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 18:56
Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün anısına uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün anısına uçuş gösterisi gerçekleştirdi.