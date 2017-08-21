Aydınlık yöneticilerine MİT TIR’ları davası

MİT
TIR'larına ait görüntüleri 21 Ocak 2014'te sürmanşetten yayımlayan Aydınlık
gazetesinin Genel Yayın Koordinatörü Mustafa İlker Yücel ve İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında iddianame düzenlendi. 2 gazete yöneticisi için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ
/PDY mensuplarının 19 Ocak 2014'te durdurduğu TIR'ların MİT'e ait olduğu, içindeki malzemelerin devlet sırrı kapsamında bulunduğu, bu sebeple ifşa edilmesi halinde suç işlenmiş olacağı kaydedildi.
21 Ocak 2014 tarihli Aydınlık'ın sürmanşetinde TIR'lardaki malzemelere ait bir fotoğrafın "İşte TIR'daki cephane" başlığıyla yayımlandığı kaydedilerek, gazetenin sorumluları hakkında soruşturmaya geçildiği kaydedildi.
Genel Yayın Koordinatörü Yücel, haberin o dönemki İstihbarat Şefi Bozkurt tarafından getirildiğini kaydetti. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Bozkurt, şunları anlattı: "20 Ocak 2014'te daha önceden Ankara'da birkaç kez tanışma vesilesiyle gördüğüm bir şahsı aradım. Bu kişi de bana söz konusu görüntüleri hatırladığım kadarıyla Whatsapp üzerinden iletti. Ben de gazetedeki yetkililerle görüşerek haber mahiyetinde konuyu aktardım ve yayımlanmasına karar verildi. Bir gazeteci olarak kaynağımı açıklamam ama bu kişinin resmi bir görevi olduğunu söyleyebilirim."
KUMPASÇI ALBAY GÖNDERMİŞ
Savcılık, söz konusu görüntüyü Bozkurt'a gönderen şahsın, TIR'ların durdurulması maksadıyla, MİT mensuplarının telefonlarını dinleyerek yardım faaliyetinden FETÖ'nün an be an haberdar olmasını sağlayan ve halen yargılaması devam eden Albay Erdal Turna olduğunu belirledi.
İddianamede, Turna'nın görüntüleri 'Ahmed Thabet Al Saied' adına kayıtlı telefon hattıyla Bozkurt'a gönderdiği tespitine de yer verildi.
Turna olayın gerçekleştiği tarihlerde, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.